La sosia di Angelina Jolie posta foto bizzarre su Instagram e fa il pieno di follower

Sahar Tabar è una ragazza di 22 anni nota sul web per essere una ‘sosia’ di Angelina Jolie. In realtà la ragazza, nonostante abbia confermato di essersi sottoposta ad alcuni interventi di chirurgia plastica, compresi rinoplastica, liposuzione e riempimento delle labbra, ha confessato che i suoi look sono dovuto soprattutto a make up e Photoshop e che Angelina Jolie non è il suo modello di bellezza.

La star iraniana è stata paragonata all’attrice hollywoodiana per via dei suoi zigomi angolari, del naso a punta e per le guance incavate.

”La mia è un’arte”

Parlando al sito web russo Sputnik News, Sahar Tabar ha detto di sentirsi un’artista: “Photoshop e il trucco sono le mie arti: ogni volta che pubblico una foto, faccio diventare la mia faccia più divertente, è il mio modo di esprimermi, una specie di arte. I miei seguaci sanno che quella che vedono non è la mia vera faccia. Senza trucco – dice ancora – è irriconoscibile”.

E ha precisato: “Non avevo alcun interesse ad essere come Angelina Jolie, o apparire come lei e non volevo sembrare il personaggio di “La sposa cadavere”. Capisco che ho alcune somiglianze con loro, ma io sono la mia musa e non volevo sembrare proprio nessuno. Quello non era il mio obiettivo”.

La giovane donna di Teheran è comunque apprezzata da un pubblico molto ampio, dato che vanta centinaia di migliaia di follower su Instagram.

Lo ”scherzo” di Natale

Il giorno di Natale 2018 la sosia di Angelina Jolie, Sahar Tabar, ha condiviso una foto su Instagram affermando di essersi rotta il collo. Nello strano “ospedale” ripreso nell’immagine digitalmente alterata, appare una paziente in un letto, con il ”volto” di Sahar. Ovviamente la foto, ritoccata, è diventata virale, ma in tanti hanno pensato fosse vera e hanno commentato con critiche accese verso la ragazza, dopo essere caduti nel tranello.

La ventenne ha invece commentato con ironia, dicendo che voleva vedere quanti fan avrebbero “pregato bene” per lei.