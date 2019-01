Rapina con finale a sorpresa: ladro messo ko dalla vittima, lottatrice professionista

Rio De Janeiro è stata scenario di una rapina col finale a sorpresa. Una ragazza di 26 anni è finita nel mirino di un ladro, ma quello che è successo dopo è davvero esilarante. Polyana Viana, apprezzata lottatrice, soprannominata anche ‘Dama di Ferro’, non appena è stata avvicinata e minacciata dal malintenzionato, ha immediatamente reagito colpendolo ripetutamente e mandandolo al tappeto.

La giovane, esperta di arti marziali miste e lottatrice UFC, ha raccontato ai media locali l’intera vicenda: ‘Si è seduto accanto a me e mi ha chiesto l’ora, ma poi è rimasto lì e non si è allontanato. Mi ha detto che era armato e mi ha intimato di consegnargli il telefono: era così vicino che potevo anticiparlo e impedirgli di tirare fuori la pistola’.

On the left is @Polyana_VianaDF, one of our @UFC fighters and on the right is the guy who tried to rob her #badfuckingidea pic.twitter.com/oHBVpS2TQt

— Dana White (@danawhite) January 7, 2019