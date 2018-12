Obama come Babbo Natale: porta doni ai bimbi malati

Per le imminenti festività del Natale l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha fatto una sorpresa ai bambini malati ricoverati in un ospedale di Washington. Si è trasformato in un sorridente Babbo Natale, con tanto di cappellino rosso, per portare un dono e una carezza ai piccoli guerrieri che stanno combattendo la loro battaglia per la vita. Ecco il video che testimonia la gioia dei piccoli nel vedere Babbo Natale Obama.

Vestito da Babbo Natale, Obama ha voluto far visita ai bambini ricoverati all’ospedale Children’s National, che hanno reagito gioiosi acclamando Babbo Natale Obama

Thank you @BarackObama for making our patients’ day so much brighter. Your surprise warmed our hallways and put smiles on everyone’s faces! Our patients loved your company…and your gifts! https://t.co/bswxSrA4sQ ❤️ #HolidaysAtChildrens #ObamaAndKids pic.twitter.com/qii53UbSRS

— Children's National 🏥 (@childrenshealth) December 19, 2018