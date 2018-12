Massimo Boldi: ‘Fidanzata? Esco con tante ragazze e uso il viagra’

Intramontabile Massimo Boldi: la fidanzata Loredana De Nardis lo ha mollato qualche mese fa di punto in bianco ma lui, superato un brevissimo periodo di smarrimento, si è rimesso subito in carreggiata iniziando a frequentare ‘tante ragazze’ con cui, parole sue, se la cava ancora alla grande grazie alla magica ‘pillolina blu’. Ora l’obiettivo di Boldi, tornato con Christian De Sica nel cinepanettone ‘Amici come prima’, è trovare una donna giovane con cui trascorrere gli ultimi anni della sua vita.

Massimo Boldi, 73 anni, nativo di Luino ma milanese d’adozione, ne ha parlato a La Zanzara, la trasmissione radiofonica di Radio 24: ‘Esco con tante ragazze e mi voglio ancora divertire. Farò come Charlie Chaplin, finirò la carriera e la vita con una donna giovane’.

‘Frequento un nutrito gruppo di ragazze, una squadra di calcio’

Boldi frequenta dunque tante ragazze. Ma tante quanto? La risposta ha spiazzato tutti: ‘Un nutrito gruppo, direi una squadra di calcio. Mi aiuto col viagra…’.

Pillolina che però non è servita a trattenere Loredana De Nardis, con cui Massimo Boldi ha convissuto per 14 anni dopo la morte della moglie Maria Teresa Selo. Lo scorso aprile il comico ha denunciato il tradimento della donna, paparazzata in affettuosa compagnia di un altro uomo, ma la De Nardis si è difesa affermando che la storia con Boldi era già finita da tre anni.

‘Loredana De Nardis? Ci contavo e invece mi ha fregato’

Difficile stabilire chi abbia detto la verità, ma per Massimo Boldi l’ex fidanzata rappresenta ancor oggi una ferita aperta: ‘Sono ancora un po’ triste. Ci contavo e invece mi ha fregato’.

‘Mi piace Salvini ma non lo voto perché sta con i 5 Stelle’

Non poteva mancare, alla fine dell’intervista a La Zanzara, un giudizio sull’attuale situazione politica: ‘Chi voterei oggi? Nessuno, sono apolitico. Mi piace Salvini, è un mio amico, e lo voterei se non fosse affiliato ai Cinque Stelle. I grillini non mi piacciono, li vedo timorosi e impreparati. Ma non vedete che tanti di loro vorrebbero andare dall’altra parte? Di Maio invece ha una bella dialettica, lo vedrei in un nostro film, magari in un nuovo Yuppies’.

Pagheremmo di tasca nostra perché si avveri un’eventualità del genere…