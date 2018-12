Bimbi migranti al confine tra Messico e Stati Uniti marchiati con numeri sulle braccia

Ci sono centinaia di bambini nella carovana di migranti che da settimane preme al confine tra Messico e Stati Uniti. Il loro destino è di essere separati dai genitori, se va bene, perdere la vita, se va male. La scorsa settimana una bambina del Guatemala di nemmeno 8 anni è morta poco dopo essere stata presa in custodia dalla polizia di frontiera Usa. Nessuno si era accorto che era fortemente disidratata e denutrita, non mangiava da giorni. In queste ore un video che mostra i bambini segnati con numeri progressivi sulle braccia sta facendo indignare il mondo, riportando alla memoria le schedature naziste.

I bambini migranti con i numeri identificativi scritti sulle braccia sono stati ripresi in un video fatto circolare dalla rete Nbc. Immediati si sono alzati i cori di indignazione per il metodo troppo simile alla pratica nazista di tatuare sulle braccia degli ebrei i numeri di detenzione nei campi di sterminio.

Va ricordato che le immagini dei bimbi marchiati giravano già da qualche settimana. Il primo a pubblicarle è stato il fotografo dell’agenzia di stampa Reuters, José Luis González, che segue la carovana dei migranti arrivata al confine messicano dall’Ecuador e ha fotografato quello che accade a Ciudad Juarez nella gestione dei migranti.

Children, with numbers on their arms & their lives on the line wait to cross into the US from Juarez, Mexico. More tonight with @Lawrence on @TheLastWord #MSNBC pic.twitter.com/J4k7NWwNzP

— Cal Perry (@CalNBC) December 15, 2018