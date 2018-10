Uomo rischia la vista per un verme di 15 cm nell’occhio

Un uomo sulla sessantina, rimasto anonimo, si è recato in ospedale perché aveva vermi nell’occhio. L’uomo, che stava per rischiare la vista, si è sottoposto a un delicato intervento per farsi estrarre alcuni esemplari di vermi Wuchereria Bancrofti. Si tratta di un tipo di nematode parassita del sistema linfatico umano che si diffonde attraverso le punture di zanzara.

L’uomo, che vive in Karnataka, in India, si è recato presso un ospedale perché stava rischiando di perdere la vista.

VEDI ANCHE: MOSCA DEPONE UOVA NELL’OCCHIO DI UNA RAGAZZA E I MEDICI LE ASPORTANO OLTRE 120 VERMI

A curarlo è stato il dottor Srikanth Shetty che ha tolto un esemplare di verme parassita dall’occhio dell’uomo lungo ben 15 centimetri.

VEDI ANCHE: LE FA MALE L’OCCHIO E SCOPRE DI AVERE DEI VERMI SOTTO LA PALPEBRA

L’intricata procedura è stata filmata e il video è stato anche pubblicato online.