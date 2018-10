Melania Trump: ‘Sono una delle persone più bullizzate al mondo’

“Posso affermare di essere una delle persone più bullizzate del pianeta”. Così ha risposto Melania Trump al giornalista Tom Llamas dell’emittente ABC News che le domandava il perché del suo impegno contro il cyberbullismo.

“Davvero ritiene di essere una delle persone più bullizzate al mondo?”, le ha domandato Tom Llamas perplesso.

“Sì, se andiamo a controllare cosa va dicendo la gente sul mio conto”, ha confermato Melania Trump. “Dobbiamo educare i nostri figli a corretti comportamenti sociali ed emotivi, così che quando un giorno saranno grandi sappiano come gestire le emozioni”.

Melania Trump ha dato vita ad un’iniziativa anti bullismo dal nome “Be Best” (Sii migliore), sensibilizzata anche dai commenti indirizzati a suo figlio 12enne Barron.

Durante l’intervista rilasciata nel corso della visita in solitaria in Africa, la first lady americana ha affermato che nella Casa Bianca e negli altri palazzi del potere ci sono persone delle quali suo marito Donald Trump diffida. Melania Trump ha affermato di avere indicato al marito chi, secondo lei, sia degno di fiducia e chi no ma che Donald Trump rimane indipendente nelle sue scelte: “Io gli offro i miei suggerimenti e gli esprimo le mie opinioni, ma poi lui fa ciò che ritiene”.

La cosa ha incuriosito il giornalista Tom Llamas, che le ha domandato cosa sia successo a dipendenti e funzionari sui quali la first lady abbia espresso perplessità. “Be’, alcuni di loro non sono più ai loro posti”, è stata la risposta.