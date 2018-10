Bulldog gli strappa pene e testicoli con un morso: 22enne in coma

Un ragazzo di 22 anni è stato posto in coma farmacologico dopo aver subito un attacco ai genitali dal suo bulldog. Il cane gli ha strappato pene e testicoli e il ragazzo ha rischiato la vita per la conseguente emorragia. Il fatto è successo nella città di Haddington, nell’East Lothian, in Scozia, nell’appartamento in cui viveva il ragazzo.

Sono ancora in corso le indagini per capire cosa sia accaduto nell’appartamento di High Street.

Per il momento si sa che il cane aggressore è stato posto in canile nell’attesa di sapere la dinamica dei fatti.

Il ragazzo è in coma farmacologico

Dal momento che il ragazzo ha subito gravi lesioni alla zona inguinale, è probabile che abbia perso entrambi i testicoli e il pene. Al momento è ancora in cura presso il Western General Hospital dopo essere stato ricoverato in emergenza al Royal Infirmary di Edimburgo.