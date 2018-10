Becca la moglie con un uomo su Google Maps e chiede il divorzio

Un uomo che stava cercando indicazioni stradali tramite il servizio online Google Maps ha avuto un’amara sorpresa. Mentre si aggirava nella realtà virtuale con la funzione ‘street view’ ha scoperto qualcosa che non immaginava. Con la funzione che permette di vedere il paesaggio come se si fosse realmente per la strada ha individuato, in un frammento fotografico, la moglie seduta su una panchina. Ma non era sola, bensì in compagnia di un uomo.

La donna e l’uomo seduti sulla panchina sembravano essere in atteggiamento intimo, si vede lui disteso che poggia la testa sulle gambe di lei, che lo coccola teneramente.

Messa di fronte all’evidenza dei fatti dal marito, lei non ha potuto negare e la coppia ha divorziato poco dopo.

La vicenda è accaduta in Perù. Infatti i due ex coniugi vivevano a Lima.

La foto di Google Street View è del 2013

I veicoli di Google Street View, tra cui auto, biciclette e motoslitte, hanno catturato immagini da luoghi in tutto il mondo con l’utilizzo di telecamere a 360 gradi.

La foto in questione è stata scattata da Google al Puente de los Suspiros de Barranco, a Lima nel 2013. L’uomo aveva cercato il modo migliore per arrivare in una zona di Lima, la capitale del Perù, quando ha visto una figura familiare apparire sullo schermo. Seduta su una panchina c’era una donna vestita con un top bianco, jeans e ai piedi indossava i tacchi. Ma non era sola, sulle sue gambe poggiava la testa un uomo, e lei sembrava proprio coccolarlo affettuosamente.

A quel punto, sicuro dell’infedeltà della moglie, l’ha messa davanti alle sue responsabilità facendole vedere la foto. Lei non ha potuto negare l’evidenza e i due si sono lasciati.

Secondo i media locali l’uomo ha pure condiviso le sue foto sui social media, dove ha commentato “è un piccolo mondo”.