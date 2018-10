Guardia carceraria scappa in vacanza con un detenuto

Kristi Davidson, 24 anni, ha lasciato il suo posto di lavoro nel carcere di Addiewell nel West Lothian a luglio per andare in vacanza con un detenuto. Anzi meglio dire ex detenuto, dato che Jamie Bunting, 31 anni, era stato appena rilasciato. Il fatto che i due, anche sui social, abbiano postato diverse foto ‘intime’ mentre sono insieme (scattate quando lui era ancora in carcere) ha fatto molto discutere.

La storia d’amore tra il carcerato e la guardia penitenziaria ha sollevato molte polemiche. La donna ha lasciato il suo lavoro lo stesso giorno in cui lui è stato scarcerato. Poi i due sono stati avvistati due settimane dopo in Turchia da un’altra guardia penitenziaria, che conosceva Kristi. Che ha spiegato: “Il fatto che siano chiaramente una coppia e si sono uniti così velocemente dopo che entrambi hanno lasciato il carcere fa pensare qualcosa. Ha lasciato il lavoro per un giorno e poi sono stati visti in vacanza”. Probabilmente la loro storia era nata in carcere e proseguiva da tempo.

”Aveva persino una foto di loro che si baciavano sul suo profilo WhatsApp. Quanto può essere stupida?”, racconta ancora la fonte che ha parlato con i media britannici, ”Sembra che lei pensi che tutto questo sia divertente e che sia sfuggita a qualsiasi indagine. Alcune persone della prigione hanno smesso di parlarle”.

Intanto Jamie Bunting ha pubblicato sul suo Instagram foto di loro due mentre si scambiano coccole al bordo di una piscina. La didascalia recita: ”Le migliori due settimane della mia vita di sempre”. La signorina Davidson ha risposto al post scrivendo: ”Ti amo”.