Melissa, picchiata dal fidanzato per una foto scollata su Instagram

A 22 Melissa Gentz è stata picchiata violentemente dal fidanzato che l’ha ‘punita’ così per aver pubblicato su Instagram una foto in cui appare scollata. La giovane Melissa è nota sia in Florida, dove vive, sia in Brasile, dove è nata, e infatti è seguita da oltre 220mila follower. Il fidanzato, il campione di motocross Erick Bretz, di 25 anni, non ha esitato a prenderla a calci e pugni per la foto giudicata osè, ma lei ha reagito raccontando tutto in Rete e mostrando le foto del suo viso con i segni della violenza.

Melissa ha utilizzato Instagram per raccontare la sua storia e avvertire tutte le donne di non ”sottovalutare i segnali’ quando un compagno diventa violento.

Partendo dalla foto che ha scatenato la reazione violenta del fidanzato e scrivendo: ”Ripubblico questa foto perché il mio ex l’ha cancellata, ha detto che le ragazze che hanno un fidanzato non dovrebbero mettere foto in cui mostrano la scollatura. Chiedo a tutte le donne di aver il coraggio di mettere fine a relazioni violente e abusanti come è stata la mia. È iniziato tutto con delle lamentele, per le mie foto su Instagram, poi per i messaggi che ricevevo. Un giorno mi ha presa per i capelli e mi ha detto che dovevo ricordarmi che ero la donna, in quel rapporto”.

La foto di Melissa condivisa da quasi un milione di persone in Brasile

In un’altra foto mostra i segni sul volto e scrive: ”Si dice che ognuno abbia una parte del viso che preferisce. La mia è la sinistra. Sfortunatamente è quella che porta i segni della violenza. Oggi è il primo giorno che riesco a mettere un po’ di mascara, sulla parte destra. Non voglio nascondere i segni di quanto mi è successo perché nessuna donna si deve vergognare o deve sentirsi in colpa per essere stata vittima di violenza domestica”.

Alla fine Erick Bretz, figlio di un milionario, proprietario di una delle catene di supermercati più diffuse nel Paese, è stato arrestato ma anche rilasciato su cauzione. Ha il divieto di avvicinarsi alla ex.