Overdose di Viagra: 31enne americano, dopo oltre un anno dall’assunzione, ha ancora gravi disturbi visivi

Drammatiche conseguenze per un 31enne americano dopo l’assunzione di una dose eccessiva di Viagra in formulazione liquida. A parlare del caso sono stati i medici dell’ospedale Mont Sinai di New York in un articolo pubblicato sulla rivista Retinal Cases. Il paziente si è presentato presso la struttura specializzata in oftalmologia, raccontando di aver avuto seri disturbi visivi che con il tempo si sono rivelati permanenti.