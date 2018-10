Bufera su Macron per la foto col dito medio alle Antille

Emmanuel Macron scivola sul selfie e scatena una bufera di polemiche. In visita alle Antille francesi, il presidente francese si è prestato a farsi scattare una foto in mezzo a due bei ragazzi del posto, senza accorgersi – forse – che uno di loro, proprio mentre l’immagine sta per essere immortalata, alza il dito medio. La foto di Macron in mezzo ai due ragazzi di colore, come ci si aspettava, ha fatto il giro del web, scatenando commenti e reazioni da parte di gente comune e politici.

In patria Macron è stato criticato dai suoi avversari politici che hanno cavalcato la notizia per attaccarlo apertamente, come Marine Le Pen, la leader del Rassemblement National, che ha twittato: ”Non si trovano neanche più le parole per esprimere la nostra indignazione. La Francia non merita certamente questo. E’ imperdonabile”

On ne trouve même plus de mots pour exprimer notre indignation.

”Bisogna smettere di pensare che non ci sia nulla di buono da trarre dalla nostra gioventù solo perché è di un certo colore o ha fatto una stupidaggine”, ha detto il presidente francese in risposta agli attacchi. ”Marine Le Pen – ha aggiunto – non è con il popolo, l’estrema destra non è il popolo. Io sono il presidente e non lascerò il popolo a nessuno”.

Diversi utenti di Twitter, ma anche di altri social network, hanno commentato indignati spiegando che, in questo modo, Macron ha dimostrato mancanza di rispetto della funzione presidenziale, mentre altri hanno ricordato con sarcasmo quando Macron quando, solo pochi mesi fa, rimproverò un adolescente che lo aveva chiamato affettuosamente “Manu”.

In Italia la notizia ha fatto il giro tra i politici nostrani, e anche Giorgia Meloni ha criticato la foto in questione, pubblicandola sul suo profilo Twitter e scrivendo: ”Il leader della LORO Europa”.

La foto di Macron ha scatenato anche gli utenti più amanti dell’ironia, tanto che qualcuno si è azzardato a fare un parallelismo con una scena del celebre film Nynphomaniac 2, quella immortalata nella foto qui in basso

Il presidente francese ha poi cercato di rispondere giustificandosi, in qualche modo e cercando di gettare acqua sul fuoco, commentando: ”Il Capo dello stato ama ogni figlio della Repubblica, qualunque stupidaggine abbia fatto”.