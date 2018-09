Brasile: neonata di 3 giorni punta sette volte da uno scorpione infilatosi nel pannolino

A soli 3 giorni di vita, Maria Sofia, una neonata brasiliana, è stata punta sette volte da uno scorpione, che si era infilato nel suo pannolino. La piccola era nella culla, quando l’animale si è intrufolato, ma fortunatamente la mamma si è accorta in tempo che qualcosa nella figlia non andava: non voleva mangiare e sembrava facesse fatica a respirare.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Fernanda, 25 anni, che vive a Vitoria da Conquista, nel nord-est del Brasile, ha capito che era necessario portare subito la neonata in ospedale e così ha fatto. I medici non appena hanno visto lo scorpione e le sette punture sul sederino della piccola, hanno immediatamente somministrato un antidoto alla bambina: la tempestività d’azione ha permesso di salvare Maria Sofia.

Se Fernanda non fosse subito corsa al pronto soccorso, i medici non avrebbero più avuto chance di salvarla: ‘Ero così spaventata quando ho aperto il pannolino di Sofia e ho scoperto lo scorpione, sono stata colta dal panico perché avevo troppa paura di toglierlo, quindi sono corsa a chiedere aiuto a una guardia che ha rimosso la creatura0, ha raccontato la mamma.

La piccola è rimasta in osservazione in terapia intensiva, per qualche giorno, ora fortunatamente sta meglio e il suo recupero sarà ottimale.