Nonna di 105 anni rivela il segreto della longevità

Una donna di 105 anni ha rivelato il segreto della sua longevità, che vi anticipiamo: stare lontano dagli uomini. Nata nel 1913, Brenda Osborne ha vissuto entrambe le guerre mondiali e ha chiesto un solo giorno di malattia durante la sua lunga carriera lavorativa (per 33 anni è stata impiegata come infermiera). Brenda è nata a Mansfield, Nottingham e solo l’anno scorso ha acconsentito di andare a trasferirsi in una casa di cura.

L’arzilla nonnina, intervistata dai tabloid britannici che l’hanno anche festeggiata per il suo record di permanenza sulla terra, ha spiegato che il segreto per stare bene e vivere a lungo è impegnarsi nel lavoro, ma soprattutto stare lontana da mariti e uomini in generale. Non è l’unica persona molto anziana che afferma questo. Ci sarà del vero?!

Nata a Mansfield, ha vissuto in città per la maggior parte della sua vita con le sue due sorelle, Vera e Beryl, e suo nipote Ian.

Lei ha studiato alla Carter Lane School e poi alla Queen Elizabeth’s Grammar School. Ha raccontato di avere bellissimi ricordi della infanzia e adolescenza, quando andava in vacanza insieme alla sua famiglia e ai suoi cani in roulotte, spesso a Ingoldmells. Mentre era lì, le piaceva fare lunghe passeggiate con i suoi cani, giocare a tombola e socializzare con gli amici. Ma guai ad avere uomini intorno, la signora Osborne è sempre stata una single incallita. Ed è questo, secondo lei, il segreto per vivere felici a lungo.

Poi Brenda ha iniziato a lavorare al Victoria Hospital nel 1940, curando i feriti veterani di Dunkerque. Divenne un’infermiera assistente nel 1946 e poi infermiera professionale nel 1953. Ricevette persino un premio per aver preso un solo giorno di malattia in 33 anni. Dopo anni di onorata carriera e una vita intensa anche da pensionata, ora vive presso l’istituto Brookholme Croft Nursing Home a Hasland. E qui che ai primi di settembre ha festeggiato il suo 105esimo compleanno.

La pronipote di Brenda ha detto dell’evento: “È stata una bella giornata per Brenda. La casa di cura ha fatto un ottimo lavoro pianificando la festa e rendendo la giornata davvero speciale. Inutile dire che Brenda è stata molto felice della festa organizzata in suo onore”.