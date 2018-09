‘Mio figlio è guarito dall’eczema grazie a una crema economica’

Una giovane mamma ha raccontato di come ha risolto l’eczema del figlio applicando per qualche settimana sulla sua cute una crema economica. La signora Cory Lloyd, mamma di Jack, tre anni, ha infatti spiegato che l’eczema cronico di suo figlio, che lo tormentava da quando aveva tre mesi, è scomparso dopo appena una settimana di utilizzo di una crema idratante da 4,50 dollari.

Il piccolo Jack era tormentato dall’eczema atopico, una condizione della pelle che aveva sviluppato a soli tre mesi di età. Il suo quadro clinico era talmente severo che il piccolo sembrava “una vittima di ustioni” e, a volte, Cory era stata costretta a tenere Jack in casa, in modo da evitare commenti spiacevoli fatti da estranei per la strada. A nulla erano serviti medicinali come antibiotici, cortisone, o il cambio della dieta.

“Quando l’eczema di Jack era davvero brutto, dovevo smettere di portarlo fuori quanto desideravo, dato che invece di godermi il tempo insieme al mio bambino, mi sentivo a disagio. Ero consapevole che la gente lo fissava”, ha raccontato Cory: “Una volta una signora disse alla sua amica: ‘Guarda quel ragazzino, è ferito, ha avuto una terribile caduta, la sua mamma non deve essersi presa cura di lui”. Ovviamente la mamma di Jack non aveva colpa per l’eczema del figlio, tanto che ha raccontato di essersi messa a piangere, rassegnata: ”Sono tornata subito a casa, non resistevo più e ho pianto”. E ancora: “Tutti sono buoni a giudicare una giovane mamma e loro infatti mi hanno giudicato male, ma non erano presenti durante le notti insonni e gli innumerevoli appuntamenti in ospedale. Stavo facendo tutto ciò che potevo ma non andavo da nessuna parte, mio figlio non guariva”.

Le cose sono cominciate a cambiare dopo che Cory è stata taggata in un post di Facebook che mostrava un prodotto per la pelle dedicato alla cura dei più piccoli. Il prodotto è commercializzato da Childs Farm ed è dedicato alla cura della pelle delicata e sensibile ed incline a eczema.

”All’inizio, non avevo molte speranze. A quel punto, avevamo provato così tante cose che non avevano fatto alcuna differenza”, ha spiegato la mamma di Jack. Così ha provato a spalmare la crema idratante sulla pelle di Jack e ha scoperto che l’eczema del piccolo si era schiarito dopo solo una settimana: “Ero scettica perché avevamo provato così tante cose, ma letteralmente una settimana dopo averla provata, la sua pelle era chiara, senza i segni dell’eczema e con croste sempre più lievi. Ora il piccolo ha recuperato una vita più serena e può trascorrere interi pomeriggi a giocare insieme agli altri bambini della sua età.