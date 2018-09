Violentarono ripetutamente il cane: arrestati coniugi in Colorado

Una storia di degrado senza fine arriva da Aurora, in Colorado, dove una coppia di 50enni ha ripetutamente violentato e torturato un cane di razza akita. Gli akita sono cani di taglia grande la cui razza è originaria del Giappone. I protagonisti umani di questa aberrante vicenda sono il 51enne Frederick Manzanares e la moglie 49enne Janette Solano.

I due avevano addirittura creato una sorta di stanza del sesso all’interno del camper nel quale vivevano. In quel piccolo locale Buba, il cane di famiglia, veniva violentato e sottoposto ad ogni sorta di tortura e umiliazione. All’animale venivano anche somministrati degli ormoni per stimolarne le erezioni.

Per gli atti di zoofilia, maltrattamenti e violenza la coppia rischia 18 mesi di carcere per ogni capo di imputazione.

La vicenda è emersa lo scorso marzo quando in seguito ad un litigio la donna ha chiamato la polizia per accusare il marito di violenza domestica. La donna ha confessato ad un agente di avere avuto l’intenzione di lasciare il marito perché l’aveva spinta a compiere atti sessuali col cane. Nel corso delle indagini gli agenti hanno raccolto tutti gli elementi utili per portare all’incriminazione della coppia.

Tutto è iniziato quando Janette Solano ha trovato sul PC di casa alcune immagini e video del marito con Buba in posizioni inequivocabili. Frederick Manzanares ha ammesso tutto ed ha iniziato la compagna ad un mondo di degrado, sottoponendole prima dei video di zoofilia e poi introducendola a diversi forum sull’argomento. Prima la teoria, poi la pratica direttamente su Buba.

“Mi ha detto che aveva bisogno di avere una persona con una mente aperta vicino a lui” ha spiegato la donna, che ha dichiarato anche di sentirsi “un po’ gelosa” delle attenzioni che suo marito riservava al cane.