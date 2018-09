Trovati aghi nelle fragole comprate al supermercato

Aveva da poco comprato una confezione di fragole in un supermercato quando, dopo aver pagato il conto alla cassa ed essersi messo comodo nella sua auto, l’ha aperta, per addentare subito un succoso frutto. Ma subito dopo aver scartato la confezione di fragole si è accorto che conficcati in diversi frutti c’erano dei piccoli aghi. Subito è scattato l’allarme.

L’incredibile ritrovamento di aghi nelle fragole è avvenuto in un supermercato Woolworths nel Queensland, nel Nuovo Galles del Sud, Australia. Le fragole a marchio Berry Obsession e Berry Licious provenivano da una fattoria del Queensland sud-orientale.

Le confezioni a rischio sono state tutte ritirate ed è partita l’indagine per capire come sia stato possibile un tale incidente.

A fare la scoperta è stato un cliente abituale del supermercato, Joshua Gane, che ha denunciato alle autorità di aver trovato gli aghi nelle fragole.

Secondo le autorità appare chiaro che qualcuno ha messo gli aghi nelle fragole per ferire volontariamente gli eventuali consumatori.

