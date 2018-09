72enne milionario cerca moglie: ‘La fortunata avrÃ  l’intera ereditÃ ’. Ecco come deve essere

Cresce la popolarità intorno a Sir Benjamin Slade, nobile milionario di 72 anni, che da qualche tempo sta cercando ufficialmente una moglie, ma con scarsi risultati. L’aristocratico britannico, discendente di Re Carlo II, ha le idee molto chiare: vuole una donna in età fertile, che possa regalarle un figlio, con la quale fare lussuosi viaggi esotici e alla quale sarà destinato il suo intero patrimonio. Una proposta irrinunciabile eppure Sir Benjamin ancora non ha trovato la donna con cui trascorre i suoi anni.

Il milionario 72enne ha anche partecipato a ITV Good Morning Britain, dove ha dichiarato che tutti i suoi sforzi per trovare una partner sinora si sono rivelati vani, nonostante garantisca un fisso annuale superiore al milione di euro. Ha dichiarato che fondamentalmente il motivo è che molte delle donne candidatesi sono troppo anziane e non vogliono o non possono avere figli.

La futura sposa di Benjamin: le caratteristiche

Sir Benjamin Slade è senza dubbio un uomo esigente, ma è anche molto caparbio, per questo non si è ancora arreso. Come deve essere dunque la sua futura moglie? Innanzitutto non deve essere troppo giovane, tra i 30 e i 40 anni sarebbe perfetta, inoltre non deve essere alta più di un metro e 65 centimetri.

Este es Sir Benjamin Slade, un reconocido empresario multimillonario inglés, que a sus 72 años, está buscando pareja en las #RedesSociales. pic.twitter.com/kWAkVhzqhi — Héctor Gil (@SoyElMillonario) September 10, 2018

Non solo, il nobile anziano ha anche indicato alcune doti caratteriali che non possono mancare: ‘Ogni cosa riguarda gli affari, anche sposarsi lo è. Vorrei una donna intelligente, magari con capacità gestionali, perché così saprei a chi affidare le grandi responsabilità in futuro e farei un affare doppio’, ha dichiarato Sir Benjamin. Infine la donna perfetta deve possedere il porto d’armi e la licenza da pilota di elicotteri, essere una brava casalinga e essere in grado di prendersi cura dei bambini.

La fortunata prescelta, sottolinea l’aristocratico britannico, potrà godere anche di incantevoli viaggi in mete da sogno: ‘Amo visitare posti esotici, provare le delizie della cucina etnica. Il sesso? Penso a tutto io, ci so ancora fare’.

Ce la farà alla fine Sir Benjamin a trovare moglie?