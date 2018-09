Preti fanno sesso orale in auto vicino al parco giochi: arrestati

Due sacerdoti di Chicago sono stati arrestati con l’accusa di comportamento osceno e lascivo dopo essere stati scoperti mentre facevano sesso all’interno di un’auto parcheggiata in una strada di Miami Beach. Secondo la polizia, il 39enne Diego Berrio e il trentenne Edwin Giraldo Cortez erano sul sedile anteriore dell’auto parzialmente svestiti e stavano praticando sesso orale l’un l’altro senza interessarsi del fatto che potevano essere visti da chi passava sul marciapiede della trafficata Ocean Drive. Erano le 3:20 del pomeriggio.

La polizia ha ricevuto una chiamata al 911 da parte di un anonimo che avvertiva che all’interno di un’auto c’erano due uomini che stavano facendo sesso in pubblico. Giunti sul posto, il capo della polizia Rodriguez ha raccontato che Berrio e Giraldo Cortez erano così impegnati, che non hanno nemmeno notato che gli agenti era lì: “Abbiamo osservato che i due stavano impegnati in un atto sessuale, l’ufficiale ha dovuto toccare la finestra per attirare la loro attenzione”, ha detto.

Entrambi i preti lavorano in una parrocchia di Arlington Heights, Illinois, un sobborgo di Chicago. Sono stati posti agli arresti senza incidenti.

Mentre alcuni cittadini hanno dichiarato che il il fatto che siano sacerdoti ‘è scioccante visto che dovrebbero essere il buon esempio”, Rodriguez ha invece affermato che per la polizia “La loro professione è irrilevante, infatti il problema per noi è che gli atti sessuali sono avvenuti in pieno giorno in un posto pubblico, e chiunque rischiava di vederli, compresi i bambini. C’è un tempo e un posto per tutto e questo certamente non era il tempo né il luogo”.

L’Arcidiocesi di Chicago ha rilasciato una dichiarazione riguardante i due sacerdoti: “Stamattina siamo stati informati che il reverendo Diego Berrio, pastore della missione San Juan Diego ad Arlington Heights, e il reverendo Edwin Giraldo Cortes, un ex sacerdote di Soacha, Colombia, che ha prestato servizio nella parrocchia di St. Aloysius a Chicago per uno il mese 1 agosto – 31 agosto 2018, sono stati arrestati a Miami il 3 settembre 2018. Il cardinale Blase J. Cupich, arcivescovo di Chicago, ha rimosso Berrio dal ministero e ritirato le sue facoltà di ministro dell’Arcidiocesi di Chicago, con effetto immediato. L’arcidiocesi nominerà al più presto un nuovo amministratore della Misión San Juan Diego. A Cortes non saranno concesse ulteriori facoltà per esercitare il ministero nell’arcidiocesi di Chicago. È nostra responsabilità assicurare che coloro che servono il nostro popolo siano idonei al ministero. Prendiamo molto sul serio questa questione e forniremo aggiornamenti non appena saranno disponibili”

Da allora i due uomini sono usciti dal carcere ma non hanno rilasciato dichiarazioni.