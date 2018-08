Balla a seno nudo sull’aereo: rissa tra i passeggeri di un volo Easyjet per Ibiza

Rissa ad alta quota su un volo EasyJet per Ibiza: un video che sta facendo in queste ore il giro dei social network e dei siti di news immortala un gruppo di passeggeri che si azzuffano nella parte anteriore dell’aereo decollato da Luton, in Inghilterra, dopo che una passeggera ha improvvisato una lap dance a seno nudo lungo il corridoio. Il ragazzo che ha ripreso l’episodio ha raccontato che gli amici della ragazza erano seduti sul retro del velivolo, mentre lei era in prima fila con un gruppo di ragazzi che le offrivano da bere.

‘Stava ballando la lap dance davanti a loro ed è rimasta a seno nudo; è stato davvero imbarazzante. Ad un certo punto si è messa a fare la ruota lungo il corridoio dell’aereo mentre stavamo volando’, ha poi spiegato il giovane. Sarebbe stato proprio l’atteggiamento della ragazza ad accendere la rissa tra i due gruppi.

La conferma di EasyJet

Dopo l’episodio, un dipendente EasyJey ha confermato in un’intervista a Metro.co.uk che l’episodio è avvenuto realmente sul volo numero EZY2095, in partenza da Luton per Ibiza, il 2 agosto. I due gruppi protagonisti della rissa sono stati allontanati dalla Polizia, che ha provveduto a farli scendere dal velivolo. ‘La sicurezza e la tranquillità del resto dell’equipaggio non poteva essere compromessa’, ha spiegato EasyJet. Secondo il regolamento della compagnia aerea infatti, il personale ha l’obbligo di intervenire in tali situazioni, cercando dapprima di sedare gli animi dei viaggiatori e poi avvertendo le Forze dell’Ordine.