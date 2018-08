Mangia sushi al ristorante e gli amputano la mano per un’infezione

Un uomo di 71 anni ha perso la mano dopo essere stato colpito da una infezione dovuta all’assunzione di pesce crudo contaminato. L’uomo infatti, ghiotto di sushi, si è recato in un ristorante della sua città per consumare un pasto a base di pesce crudo e riso e dopo qualche ora si è sentito molto male. Oltre al malessere generale che lo ha colpito, ha notato un forte rigonfiamento della mano sinistra, la presenza di vesciche dolorose e tumefazioni di colore viola. Allo stesso tempo ha notato un forte innalzamento della temperatura corporea e solo allora ha deciso di recarsi in ospedale per farsi curare.

La storia del 71enne a cui hanno amputato la mano dopo aver mangiato sushi contaminato viene dalla Corea del Sud, l’intera vicenda è infatti stata raccontata dal New England Journal of Medicine. La rivista medica ha preso spunto dalla sua storia, pur non rivelando il nome e il cognome dello sfortunato protagonista, per informare i cittadini sui rischi che si possono correre dal mangiare pesce crudo che non sia fresco o che sia infettato da vibriosi.

Una volta giunto in ospedale a Jeonju, a circa 118 miglia a sud di Seoul, l’uomo è stato curato con una terapia a base di antibiotici, ma non è servita, quindi i medici hanno deciso di amputare l’intera mano dato che il tessuto infetto era ormai troppo esteso e l’infezione stava diffondendosi ancora di più, salendo dalla mano fino all’avambraccio.

L’infezione che ha colpito il 71enne è una patologia causata dai vibrioni che sono batteri Gram-negativi saprofiti, cioè che si nutrono di materia in decomposizione, che quindi si possono trovare nei pesci crudi, ma non solo. Uno dei batteri vibrioni più ”famosi” è sicuramente il Vibrio cholerae, che non è altro che l’agente eziologico del colera.

Va ricordato comunque che l’uomo in questione non godeva di ottima salute e quindi il batterio veicolato dal sushi ha avuto – diciamo così – vita facile, dato che il 71enne era affetto da diabete di tipo 2, da ipertensione e da altri problemi ai reni.