Charlie Hebdo fa ironia sul crollo del ponte Morandi

Una nuova vignetta satirica pubblicata dal famoso settimanale francese mostra il ponte Morandi di Genova crollato la vigilia di Ferragosto e recita: “Costruito dagli italiani… pulito dai migranti”. Nell’immagine viene mostrato un moncone del ponte caduto, le macerie, un’auto precipitata al suolo e un omino di colore che spazza per terra sorridendo.

Siamo abituati alla macabra ironia del periodico satirico francese Charlie Hebdo, che ora porta in copertina il crollo del ponte Morandi, una tragedia per Genova e per tutta l’Italia che ha portato alla morte di 43 persone.

La vignetta al vetriolo pubblicata nel numero 1361 mostra il ponte spezzato, un’auto sfracellata al suolo e un un immigrato nero che spazza il suolo con una ramazza: “Costruito dagli italiani… – è il commento di Charlie Hebdo – … pulito dai migranti”.