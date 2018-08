Melania Trump vuole il divorzio da Donald

I rumors sulla volontà di Melania Trump di ricorrere al divorzio dal marito, il presidente Usa Donald, si fanno sempre più incalzanti. La first lady, infatti, starebbe solo stringendo i denti con coraggio in attesa della fine del mandato governativo del marito. ”Sta contando in minuti” raccontano voci molto vicine all’entourage del leader statunitense.

La 46enne Melania Trump ne ha abbastanza di stare al fianco di un uomo come Trump. Almeno questo è quello che dice Omarosa Manigault-Newman, già facente parte dei collaboratori di Trump.

Omarosa, conosciuta per aver fatto parte di ‘Apprentice’ – programma condotto proprio da Trump prima che si buttasse in politica – e poi diventata assistente del direttore delle comunicazioni per l’ufficio delle relazioni con il pubblico della Casa Bianca, è stata licenziata lo scorso gennaio, ma di affari interni (alla coppia presidenziale, diremmo) ne sa ancora molto.

La donna ha raccontato al tabloid britannico Sunday Express che la first lady starebbe ”contando i minuti” in attesa della fine del mandato del marito, che scadrà nel 2021. Dopo chiederà finalmente la separazione definitiva dal discusso marito.