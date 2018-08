Portogallo, turista italiano cade dentro un’opera d’arte di Anish Kapoor

Un turista italiano in visita al Museo Serralves di Oporto, in Portogallo, è caduto letteralmente dentro un’opera d’arte. L’uomo si è avvicinato troppo e, pensando che il buco che vedeva fosse in realtà una semplice illusione ottica, ha messo un piede nel vuoto ed è caduto. Per lui si è reso necessario il ricovero in ospedale.

L’incauto turista italiano 59enne si è avvicinato all’opera dal titolo “Discesa al limbo” realizzata dall’artista britannico Anish Kapoor, e pensando fosse una illusione ottica ha provato ad attraversarla, ma non aveva fatto bene i suoi conti.

Infatti non era una illusione ottica, ma si trattava di un buco nero profondo 2,5 metri. Cadendo al suo interno ha riportato diverse contusioni, per questo è stato ricoverato in ospedale.

La direzione del museo, esprimendo rammarico per quanto accaduto, ha sottolineato di aver già preso misure di sicurezza per avvertire i visitatori del pericolo, misure che dopo questo incidente saranno aumentate.