Grecia, fine della Troika: le tappe dell’uscita dalla crisi

La Grecia esce ufficialmente oggi, 20 agosto, dall’era dei salvataggi Ue-Fmi, dopo otto anni di rigide e impopolari misure di austerità risultate necessarie dal piano di aiuti internazionali che hanno evitato la bancarotta e l’uscita dall’Euro. Il premier Alexis Tsipras è riuscito a traghettare il suo Paese fino alla normalità, che però vede la crisi economica ancora dietro l’angolo, nonostante tutto. La popolazione infatti, soffre ancora della riduzione di stipendi e pensioni e soprattutto la disoccupazione, tanto che il governatore della Banca Centrale di Grecia, Yannis Stournaras, ha affermato che c’è ancora ”molta strada da fare” per uscire fuori definitivamente dalla crisi dell’economia. Per avere un quadro chiaro della situazione, di seguito abbiamo ripercorso le date decisive che hanno generato la crisi del debito, che ha portato la Grecia sull’orlo del baratro e a un passo dall’uscita dall’euro.

Le agenzie Fitch, Standard & Poor’s e Moody’s abbassano il rating della Grecia, sollevando timori che il Paese possa non sostenere il suo debito.

La Grecia diventa il primo Paese della zona euro a ricevere un prestito internazionale di salvataggio: Ue e Fmi varano un pacchetto di aiuti da 110 miliardi di euro in cambio di misure di austerità, che includono tagli massicci alla spesa pubblica e aumenti delle tasse, contro cui si solleva tutto il Paese. Si susseguono violente manifestazioni, in cui muoiono tre persone. Vengono sborsati 73 miliardi di euro.

I due principali partiti politici che hanno accettato le misure di austerità in cambio del salvataggio perdono consensi nelle elezioni.

- GENNAIO 2015

Il partito di sinistra Syriza, di Alexis Tsipras, vince le elezioni anticipate, in gran parte grazie alla sua opposizione alle misure di austerità, che definisce controproducenti e che a suo parere spingono l’economia sempre più nel pantano. In cinque anni l’economia greca si è ristretta del 25%, come pure i salari, e un quarto della forza lavoro risulta disoccupata: quella che Tsipras definisce una “crisi umanitaria”. La Grecia diventa così il primo membro dell’Ue guidato dalla sinistra radicale.