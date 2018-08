Città più vivibili al mondo 2018: Vienna supera Melbourne

Vienna / Ansa

Vienna è la città più vivibile al mondo per il 2018. La capitale austriaca è arrivata prima nella classifica stilata dall’Economist Intelligence Unit, ed è la prima volta che una città europea riesce a ottenere il podio più alto. L’anno scorso, e per i sei anni precedenti, era stata premiata Melbourne. La curatrice del sondaggio, Roxana Slavcheva, ha sottolineato un miglioramento della sicurezza in molte città europee e ha affermato che il primo posto di Vienna rispecchia “un relativo ritorno alla stabilità in gran parte d’Europa” Ed ecco quali sono le altre città che fanno parte della prestigiosa classifica.