Allatta il figlio al ristorante e le chiedono di coprirsi: la reazione della mamma è geniale

Melanie Dudley è un mamma che stava allattando il suo bambino di quattro mesi in un ristorante di Cabo San Lucas, in Messico, mentre si trovava a cena. All’improvviso però qualcuno l’ha notata e non ha mandato giù che la mamma originaria di Austin, Texas, e madre di altri due gemelli di 4 anni, stesse con un seno fuori dall’abito per consentire al suo piccolo di bere il latte. Un uomo dunque le si è avvicinato e le ha chiesto di coprirsi. E lei ha reagito mettendosi un foulard in testa.

La mamma che stava allattando il suo bambino mentre era seduta al ristorante ha preso un foulard e si è coperta la faccia, dopo che un uomo le aveva chiesto di ‘coprirsi’.

La storia è diventata virale su Facebook dopo che una della amiche di Melanie, Carol Lockwood, ha postato l’immagine della mamma con il viso coperto dal foulard: “È stato un uomo che le ha chiesto di coprirsi, faceva caldissimo e c’era una forte umidità – scrive Lockwood sul suo profilo, invitando i suoi utenti a condividere – Ne ho davvero abbastanza delle persone che intimidiscono le donne che allattano in pubblico”.

La mamma ha commentato così l’episodio: “Ero con la mia famiglia in vacanza, di solito sono attenta quando allatto e cerco di essere discreta. Ma in questo caso ero nel retro del ristorante e nessuno mi avrebbe davvero vista. Allattare è già difficile al naturale, non c’è bisogno di aggiungere altre complicazioni”.