Pedofilia: ricoverato in Cile il cardinale Ricardo Ezzati

Ricardo Ezzati, il cardinale arcivescovo di Santiago del Cile, è stato ricoverato per un controllo dovuto ai suoi problemi cardiaci. Gli esami a cui verrà sottoposto sono stati definiti dai medici “di routine”. Ezzati è ricoverato presso l’Ospedale dell’Università cattolica di Santiago del Cile e in base alle notizie fatte circolare ufficialmente, il religioso resterà in ospedale per almeno due giorni.

Le analisi servono a monitorare l’evoluzione dell’intervento chirurgico per l’innesto di pacemaker a cui si è sottoposto tempo fa a Roma.

Recentemente Ezzati è stato al centro di critiche per il modo in cui ha gestito le denunce di abusi sessuali su minori da parte di religiosi cileni. Il 21 agosto, fra l’altro, l’arcivescovo dovrà rispondere alle domande di un pubblico ministero che lo ritiene responsabile di aver coperto un suo stretto collaboratore, Oscar Muñoz, che si è autodenunciato di violenze su minori.