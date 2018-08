Papa Francesco perde consenso: la sua posizione sui migranti è alla base dell’abbassamento di popolarità

Papa Francesco ha sempre meno seguaci e la sua popolarità non è mai stata tanto bassa. E’ quanto emerge da un sondaggio che mostra come, fin dal 2013, il sostegno popolare a Bergoglio è sceso sempre di più. I motivi? La sua posizione sull’accoglienza dei migranti e la mancata ”rivoluzione” in Vaticano, che tanti fedeli aspettavano da tempo.

Il sondaggio Demos è stato pubblicato da Repubblica, e a commentarlo ci ha pensato Ilvo Diamanti: in cinque anni la popolarità di Papa Francesco è scesa dall’88% di quando è stato eletto (2013) all’attuale 71%.

I motivi principali sono almeno due, rileva Diamanti, uno è l’apertura ai migranti, considerata eccessiva: “Vi sono commentatori che valutano criticamente le posizioni di Francesco sul piano dei diritti e dei problemi della società. Soprattutto, sull’accoglienza agli immigrati. Il calo di popolarità, secondo i critici di queste posizioni, rifletterebbe un clima d’opinione impaurito dai mutamenti e dai movimenti demografici”.

L’altro motivo nel calo del consenso al Santo Padre è da ricercare nella delusione delle aspettative sul “cambiamento della e nella Chiesa”, che evidentemente in questi cinque anni sono state ampiamente disattese.