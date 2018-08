Anziani scappano dalla casa di riposo per andare a un concerto metal

Appassionati di musica metal, non hanno resistito alla tentazione e sono scappati dalla struttura che li ospitava per andare sotto il palco del Wacken Open Air Festival, un raduno di musica heavy metal che si tiene a Wachen, in Germania, ma che raccoglie fan da tutto il mondo. Si tratta di due uomini anziani che di hanno eluso i controlli degli infermieri dell’ospizio che li ospita e si sono recati al festival musicale. La ”gita” è finita intorno alle 3 del mattino, quando i poliziotti, allertati dagli operatori sanitari della casa di riposo, li hanno trovati tra il pubblico del concerto.

Il fatto è accaduto lo scorso venerdì notte, come riporta il Deutsche Welle, la polizia ha dovuto faticarli a convincerli a fare dietro-front, e in un primo momento i due anziani metallari si sono rifiutati di farsi riaccompagnare presso la casa di riposo, ma dopo poco hanno accettato e con un taxi sono tornati presso la struttura sanitaria, sani e salvi.