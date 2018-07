Pakistan, la giostra perde la ruota: morta una bambina

Tragedia a Karachi, in Pakistan, dove una bambina è morta in un incidente avvenuto al luna park. La ragazzina si trovava in un parco divertimenti quando improvvisamente la ruota di una giostra che stava girando ed era piena di persone è crollata a terra da un’altezza di oltre 12 metri. Molti i feriti che si trovavano a bordo dell’attrazione e che sono stati estratti vivi. Purtroppo per la ragazzina non c’è stato niente da fare.

Il parco giochi con tante attrazioni era stato inaugurato il mese scorso, ma le autorità, dopo l’incidente che ha visto una ragazzina morta e altre 11 persone ferite, hanno dato l’ordine di chiusura immediato.

Solo poco più di un mese fa altre due persone sono morte mentre stavano trascorrendo qualche ora al luna park, ma in quel caso l’incidente è successo in Florida.