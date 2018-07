24enne svedese mangia 6 chili di Nutella al giorno: ‘Voglio il lato B piÃ¹ grande del mondo’

Negli ultimi tempi il lato B ha acquistato un ruolo centrale nel concetto contemporaneo di bellezza femminile: Natasha Crown una giovane 24ebbe svedese, residente a Gothenburg, è ossessionata dalle dimensioni del suo fondoschiena, così per renderlo sempre più grande mangia 6 chili di Nutella al giorno. Natasha di professione è una modella oversize e per ‘mantenersi in linea’ è costretta a mangiare quantità smisurate di cibo.

Come riporta il Dailymail la 34enne non mangia soltanto quantità industriali di Nutella, fagocita anche decine di pizze ogni settimana. In più si è sottoposta a tre interventi per aumentare il suo fondoschiena, si è fatta iniettare nei glutei del grasso prelevato da altre aree del corpo. La prima operazione risale a circa 4 anni fa e da allora non si è più voluta fermare. Quella di Natasha è una vera e propria ossessione iniziata ai tempi della scuola, che ora sta mettendo seriamente in pericolo la sua vita.

‘Più ingrasso, più sarà meglio per il fondoschiena. Farò tutto il necessario per avere il lato b più grande del mondo’, ha spiegato la 34enne decisa a non fermarsi pur di ottenere il tanto ambito titolo. La speranza è che la sua salute possa reggere una dieta così drammaticamente ipercalorica, ricca di grassi e zuccheri di ogni tipo. Intanto, il suo profilo Instagram, straripante di primi piani del suo florido lato B, fa numeri da capogiro.