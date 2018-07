Raccolta differenziata della carta: +6% al Sud

La raccolta differenziata di carta e cartone continua a crescere e la migliore figura spetta al Sud che registra una crescita pari al 6% rispetto al 2016, segnando finalmente una riduzione del divario con il nord. Di questo e altro si è parlato al 23esimo rapporto annuale di Comieco, il Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica, presentato il 17 luglio al Palazzo dei Normanni a Palermo.

Oltre ai risultati del 2017, l’appuntamento che si ripropone ogni anno è stato anche l’occasione per affrontare altri temi come: il ruolo di Comieco come garante per il riciclo e lo sviluppo dei servizi di raccolta, l’impegno del Consorzio verso le amministrazioni in deficit di raccolta e le potenzialità di crescita future in linea con i nuovi target europei.

All’incontro sono intervenuti rappresentanti delle principali istituzioni delle regioni e capoluoghi meridionali per evidenziare i casi di eccellenza ma anche per discutere e confrontarsi sulle problematiche e sulle nuove sfide che le amministrazioni locali devono affrontare per migliorare la raccolta e la gestione dei rifiuti.

In collaborazione con AdnKronos