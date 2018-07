Rimane incinta a 58 anni senza fecondazione artificiale dopo 24 anni di tentativi

La storia di Florian, 58 anni, ha tutte le carte in regola per essere definita un miracolo: la donna ha cercato per 24 lunghi anni di avere un bambino, ha fatto ricorso anche alla fecondazione assistita, ma non è mai arrivato. Quando ormai credeva che non ci fosse più alcuna speranza è rimasta incinta naturalmente. La neo mamma e il papà di 72 anni sono stravolti dalla felicità.

Florian, nata a Leverkusen, in Germania, ha partorito il suo bambino alle 20.25 dinanzi alla gioia mista a stupore di tutto il personale sanitario. Come si legge sul Bild online, il piccolo è nato da un parto cesareo, pesa 3 chili e mezzo ed è alto 53 centimetri: sia lui che la mamma stanno benissimo. ‘È stata anche un’esperienza emozionante per me, non mi era mai capitato in tutta la mia carriera, abbiamo avuto gravidanze oltre i 40 anni ma mai a 58, è un evento davvero molto speciale’, ha raccontato l’ostetrica della clinica.

Il papà 72enne è al settimo cielo: ‘E’ così bello, ha i miei occhi e il mio stesso naso. È un dono del cielo, un autentico miracolo’.

Naturalmente non sono mancate le critiche di alcuni che invece di gridare al miracolo, hanno guardato alla vicenda con disprezzo sostenendo che la coppia sia troppo vecchia per crescere un bambino.