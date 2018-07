Malato di cancro a 5 anni scrive il suo necrologio: ‘Fate festa, rinascerò gorilla’

Garrett Matthias aveva solo 5 anni quando è morto a causa di un tumore, il rabdomiosarcoma, frequente in età pediatrica. Poco prima di lasciare questo mondo, la sua sorellina e i genitori, ha scritto il suo necrologio organizzando persino il suo funerale, che ha voluto fosse come una grande festa, ricca di personaggi dei supereroi, giochi gonfiabili, gelati e ghiaccioli da gustare. Poi, come ultimo desiderio, il bambino ha chiesto di essere cremato e che le sue ceneri siano deposte sopra un albero, per rinascere gorilla.

Garrett Matthias viveva a Van Meter, in Nebraska. Dopo nove mesi di lotta con la malattia, il piccolo non ce l’ha fatta a vincere, ma nonostante nessuno gli avesse mai parlato del suo funerale, la mamma ha raccontato che è stato lui, poco prima della fine, a chiederle di poter scrivere il necrologio e le sue ultime volontà. La sua commovente letterina termina con le parole ‘Ci vediamo presto’.

Emily e Ryan i genitori del piccolo Garrett, hanno organizzato tutto secondo quanto indicato dal figlio. Al suo funerale che si è tenuto il 14 luglio, c’erano tappeti elastici, ghiaccioli, Batman e altri supereroi, tutti riuniti per l’ultimo saluto al bimbo che ha commosso l’America.

”Faremo di tutto per riporre le sue ceneri in un albero, in un’area protetta’, ha fatto sapere la mamma, per esaudire così l’ultimo dei desideri di un piccolo guerriero che è andato via troppo presto.

Il giorno dopo i funerali, sulla pagina Little Al Foundation sono state pubblicate le foto della giornata festosa trascorsa nel ricordo di Garret.