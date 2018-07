32enne giocatore di Rugby muore durante la partita

Max Blakeley aveva 32 anni, era un giocatore dilettante della squadra di rugby Birkenshaw Bluedogs, ed è morto sul campo, mentre era impegnato in partita a Heworth, vicino a York. Durante un’azione si è improvvisamente sentito male, è stato sostituiti, ma si è accasciato a bordo campo ed è deceduto. Purtroppo i soccorsi non hanno potuto fare niente per lui.

Non si sanno ancora le cause che hanno portato alla morte Max Blakeley, giocatore piuttosto famoso e seguito tra i dilettanti, impegnato, sabato scorso, in una partita deel campionato inglese regionale della Yorkshire Men’s League.

Si attendono, per capire qualcosa in più, gli esiti dell’autopsia per avere maggiori certezze sul malore che lo ha colpito e che in pochi istanti lo ha portato alla morte.

Dopo la sua scomparsa, come riporta il Mirror, sono stati centinaia i messaggi di commozione e di addio dedicati allo sportivo e alla sua famiglia.