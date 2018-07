Bambina di 10 anni muore fulminata per salvare due gattini incastrati dietro all’asciugatrice

Drammatica vicenda in Texas: a New Boston, la piccola Greenlee Marie, 10 anni, è morta fulminata da una potente scarica elettrica, mentre stava cercando di liberare due cuccioli di gatto che erano rimasti incastrati dietro all’asciugatrice. Era una bambina dal cuore grande, che adorava gli animali e amava tanto anche le persone. Sul tragico incidente indagano le autorità per verificare le cause del corto circuito e le eventuali responsabilità.

‘Per tutta la vita si era divertita ad aiutare i meno fortunati di lei e aveva sempre pianificato di diventare veterinaria quando sarebbe diventata grande in modo da aiutare e salvare più animali possibili’, ha raccontato la mamma che ora ha intenzione di realizzare il sogno di Greenlee Marie: aprire un rifugio per animali che naturalmente porterà il suo nome. ‘Lei avrebbe fatto qualsiasi cosa per loro. So che ora è lassù e in questo momento è con tutti i suoi cuccioli’, ha spiegato la donna distrutta dal dolore della perdita prematura della figlia.

Greenlee Marie ha tentato anche in quell’ultima occasione di salvare due cuccioli, ma alla fine è stata lei a perdere la vita. La scarica elettrica è stata così potente da ucciderla. Inutile l’intervento dei soccorritori e la corsa in ospedale: la piccola è deceduta quando è arrivata al pronto soccorso.

Sulla drammatica vicenda indagano la Polizia e i Vigili del Fuoco per rintracciare la causa scatenante il corto circuito. Una fonte del dipartimento di Polizia di New Boston ha dichiarato che i genitori della piccola Greenlee Marie avevano già lamentato alcuni problemi con il sistema elettrico, tuttavia per il momento non è stata stabilita alcuna correlazione tra le due circostanze.