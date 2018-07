Thailandia: salva la squadra di calcio giovanile intrappolata in grotta, ma si teme per i danni psicologici

Diversi esperti hanno infatti spiegato che il rischio è di per la salute dei ragazzi è concreto.

La storia del salvataggio

Il 23 giugno scorso i dodici bambini, di età comprese fra 11 e 16 anni, accompagnati dal loro allenatore di 25 anni, erano entrati nella grotta che si trova vicino alla frontiera con Birmania e Laos, per fare una gita dopo l’allenamento, ma da quella sera sono rimasti intrappolati all’interno perché l’arrivo di piogge monsoniche ha bloccato l’ingresso principale, impedendogli l’uscita.

Va precisato che quella non era la prima volta che la squadra Mu Pa Academy (Accademia dei Cinghiali) visitava la grotta di Tham Luang, ma sui social network molti hanno criticato il giovane coach per aver permesso agli allievi di visitare le grotte quando era previsto l’arrivo del monsone, quindi delle piogge torrenziali che si abbattono sulla zona.

Alle operazioni di ricerca hanno partecipato soccorritori da tutto il mondo, tra gli altri, cinesi, americani e australiani. I soccorritori non si sono mai arrestati e hanno continuando a cercare indizi che potessero dare una conferma positiva sulla salute dei componenti della squadra giovanile di calcio. L’apprensione è stata tanta, anche perché i ragazzi erano senza cibo e sicuramente hanno dovuto affrontare momenti difficili all’interno delle grotta, fredda e umida, che in alcuni tratti è stata sommersa dalle acque piovane per almeno cinque metri.

Quando sono stati ritrovati gli zaini dei ragazzi e le loro biciclette, poggiate poco distante dall’entrata della grotta, le speranze di trovarli vivi sono aumentate: “Sono tutti giovani e col fisico di atleti”, ha detto il governatore che sta coordinando i soccorsi – “contiamo sulla loro tempra per trovarli vivi il prima possibile”.

In passato la grotta di Tham Luang è stata teatro di una situazione simile, e fortunatamente anche in questo caso le persone intrappolate all’interno sono state portate in salvo dai soccorritori. “L’Accademia dei Cinghiali sta giocando la sua partita più difficile, facciamo il tifo per loro” ha scritto un sedicenne sui social poco prima dell’uscita dell’ultimo disperso, che come gli altri è stato portato in ospedale per le cure del caso.