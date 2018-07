Regno Unito: bimbo di 2 anni ha una grave reazione allergica per un pacchetto di noccioline chiuso male

Grave reazione allergica per un bambino di due anni di Scarborough, nel Regno Unito: il piccolo si trovava al supermercato, quando ha annusato un sacchetto di noccioline rimasto aperto su uno scaffale e improvvisamente si è sentito male: il viso e un occhio si sono gonfiati enormemente. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi, che hanno trasportato il bambino all’ospedale.

La madre era totalmente ignara dell’allergia di suo figlio Eddison e di certo non si aspettava di scoprirla in questo modo: il piccolo dopo aver annusato il sacchetto di noccioline aperto ha iniziato ad avere un forte prurito e subito dopo un senso di soffocamento dovuto all’ingrossamento della gola. In pochi minuti anche il viso e soprattutto l’occhio si sono gonfiati moltissimo. Capendo la gravità della situazione la madre ha immediatamente chiesto aiuto: ‘É stata l’esperienza più brutta della mia vita’, ha raccontato la donna al Mirror.

Nella sfortuna il destino ha voluto che il supermercato fosse vicino all’ospedale, ciò ha permesso di intervenire sulla reazione allergica in maniera tempestiva, scongiurando il peggio. La madre oggi, superati i momenti più critici, chiede che tutti i cibi contenenti allergeni vengano confezionati in maniera adeguata e disposti sugli scaffali dei supermercati con la massima attenzione, in maniera tale da evitare episodi come quello che ha visto protagonista il suo bambino. Per lui la situazione si è risolta nel migliore dei modi, ma le conseguenze avrebbero potuto essere molto peggiori.