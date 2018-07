Viaggio di nozze finisce in tragedia: lui muore e lei è gravissima

Due sposini israeliani Egael Tishman e Shif Fanken stavano in viaggio di nozze in crociera quando, arrivati in Honduras, hanno deciso di provare l’ebbrezza di lanciarsi lungo un cavo sospeso tra due alberi. Ma durante il ”volo” in teleferica, la sposa è rimasta sospesa, bloccata a metà percorso e il marito, che nel frattempo stava sopraggiungendo, l’ha presa in pieno, morendo sul corpo e causando a lei gravi ferite.

Un incidente ancora non chiaro

La dinamica dei fatti deve essere ancora accertata, ma quello che è chiaro è che lo sposo 24enne è deceduto in seguito all’incidente, mentre la sposina 27enne è sopravvissuta allo scontro, e in gravi condizioni è stata trasportata con una eliambulanza e ricoverata in terapia intensa in un ospedale negli Stati Uniti.

I due sposini erano in crociera e avevano deciso di fare un’escursione avventurosa e lanciarsi dalla teleferica nella postazione che si trova vicino a Roatan sull’isola honduregna di Bahia. Ma durante il lancio qualcosa è andato storto ed è avvenuto l’incidente mortale.