Chi sono i 12 ragazzi rimasti incastrati nella grotta in Thailandia

Un frame del video girato dai soccorrittori entrati nella grotta Tham Luang / Ansa Il mondo sta seguendo con apprensione le operazioni di salvataggio dei dodici ragazzini di una squadra di calcio thailandese che lo scorso 23 giugno si erano addentrati in una grotta (Tham Luang) insieme al giovane allenatore, rimanendo poi intrappolati dentro a causa dell’allagamento dovuto alle piogge monsoniche. Dopo averli intercettati vivi a 9 giorni di distanza dalla scomparsa, i ragazzini sono stati portati in salvo a gruppi di quattro da squadre di soccorso composte anche da sub. Ma chi sono i giovani giocatori della squadra thai dei ‘cinghiali’? Vediamoli nelle schede seguenti, secondo quanto riportato dal Guardian.

Chanin Wiboonrungrueng Chanin Wiboonrungrueng ha 11 anni e tutti lo conoscono con il nomignolo ”Titan”. Gioca a calcio da 5 anni e da tre è insieme ai ‘Cinghiali’ nel ruolo di attaccante. E’ suo il record del giocatore più giovane della squadra thailandese.

Panumas Saengdee Panumas Saengdee ha 13 anni e gioca nel ruolo di difensore. E’ conosciuto con il soprannome ”Mick”. La sua specialità è il colpo di testa, e – dicono – gioca talmente bene da sembrare più grande della sua età.

Sompong Jaiwong Sompong Jaiwong ha 13 anni e gioca nel ruolo di ala destra. Il suo nomignolo è ”Pong” e il suo sogno è di giocare in futuro con la nazionale thailandese.

Duangpetch Promthep Una compagna di classe mostra una foto di Duangpetch Promthep / Ansa Anche Duangpetch Promthep ha 13 anni e tutti lo chiamano ”Dom”. Le sue doti da leader e il forte senso dell’umorismo gli hanno fatto guadagnare il ruolo di capitano della squadra.

Ekkarat Wongsookchan Ekkarat Wongsookchan ha 14 anni, gioca nel ruolo di portiere e tutti gli riconoscono una spiccata tendenza alla disciplina, tanto che è lui – chiamato ”Bew” – che mette le attrezzature in ordine ad ogni fine allenamento.

Prajak Sutham Prajak Sutham ha 14 anni, gli amici lo chiamano ‘Note’. Insieme ai Cinghiali gioca da due anni nel ruolo di centrocampista.

Adul Sam-on Adul Sam-on ha 14 anni e gioca nel ruolo di centrocampista. Il ragazzo parla diverse lingue ed è stato lui a comunicare in inglese con i sub che li hanno trovati.

Mongkol Boonpiam Mongkol Boonpiam ha 14 anni: ama così tanto il calcio che anche quando non ci sono partite indossa la maglietta della sua squadra. In pratica si veste sempre con la divisa.

Nattawut Takamsai Nattawut Takamsai ha 14 anni e gioca nel ruolo di attaccante. Il suo nomignolo è ”Tle”.

Pipat Bodhi Pipat Bodhi ha 15 anni e fa il portiere ma non gioca abitualmente con i ‘Cinghiali’. ”Nick”, come viene chiamato dagli amici, si è unito al gruppo durante l’ultimo allenamento solo per trascorrere del tempo con l’amico ‘Bew’.

Pornchai Kamluang Pornchai Kamluang ha 16 anni e gioca nel ruolo di difensore. E’ conosciuto con il soprannome di ”Tee”.

Peerapat Sompiangjai Peerapat Sompiangjai ha 16 anni e gioca nel ruolo di ala destra. Gli amici lo chiamano ”Night”. Proprio il giorno in cui sono rimasti intrappolati nella grotta era il suo compleanno.