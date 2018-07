Scopre il tradimento del fidanzato grazie al fattorino che consegna il cibo a domicilio

Una ragazza ha fatto una brutta scoperta dopo aver acquistato del cibo a domicilio per il fidanzato che si trovava in un altra città. Voleva fargli una sorpresa, così la 23enne Kayla Speer, originaria di West Burlington, in Iowa (USA), ha telefonato a una ditta che fa consegne a domicilio e ha ordinato un panino per il ragazzo impegnato (ufficialmente) a studiare per gli esami. Ma quando il fattorino ha consegnato il cibo, ha scoperto che il ragazzo era in compagnia di una donna, e che con il suo arrivo in casa aveva interrotto proprio un bel tradimento!

La protagonista della vicenda è Kayla, una giovane dell’Iowa, che ha raccontato l’episodio su Twitter.

La giovane aveva una relazione a distanza con il fidanzato, e ultimamente lui era molto impegnato negli studi per conseguire una laurea.

Una sera ha pensato di inviargli del cibo a domicilio tramite un fattorino, e così lo ha avvisato tramite un messaggio che dopo poco qualcuno avrebbe bussato alla porta con un bel panino farcito. Lui ha ringraziato la fidanzata, liquidandola poi dicendo che sarebbe andato a dormire.

Sapeva che aveva poco tempo e spesso era stanco, ma mai avrebbe pensato che il ragazzo potesse tradirla.

Per questo motivo, quando il fattorino del pony express che fa le consegne a domicilio per conto del fast food Jimmy John’s le ha raccontato quanto ha visto a casa del suo ragazzo, proprio nel momento in cui stava consegnandogli il panino da lei acquistato, per lei è stato un vero e proprio shock.

Il fattorino ha infatti telefonato alla ragazza: “Mi ha chiesto se l’ordine era proprio per il mio fidanzato e ho detto di sì e che però non vivevo nella sua stessa città e questo lo ha sorpreso”, ha scritto su Twitter. “Ha continuato dicendo: ‘Guardi, solitamente non facciamo queste cose, ma penso che lei voglia saperlo. Quando sono entrato in casa ho visto lui con i boxer e una donna nuda sopra, sul divano’”.

In fondo lei voleva solo fare un gesto romantico e far capire al ragazzo quanto lo stava pensando e quanto amore provasse per lui, e lui invece la stava tradendo senza cuore.

Dopo essersi accertata che si stava parlando proprio del fidanzato, Kayla ha ringraziato il fattorino e ha telefonato al fidanzato, per metterlo di fronte alle sue responsabilità.

Poi ha ringraziato il fattorino per la sua onestà anche su Twitter, e la sua storia è diventata virale.

Alla fine anche la catena di fast food ha scritto alla giovane per una proposta bizzarra: “Kayla, ci piacerebbe fare il catering del tuo party di rottura! Facci sapere l’indirizzo e dacci dei dettagli e lo faremo!”.