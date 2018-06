Una turista australiana strafoga birra mentre tiene in braccio un bambino che piange

Una turista australiana è stato filmata mentre si beveva una bottiglia di birra da oltre mezzo litro in un solo sorso a Bali e lo faceva beatamente mentre teneva in braccio un neonato che piangeva. Un immagine mostra la donna con lo sguardo al mare mentre si trova sul ponte a Single Fin, in un famoso beach club che si affaccia sulla famosa surf break di Uluwatu in Indonesia.

Con il bambino angosciato nel braccio sinistro, tiene la birra con la destra e sembra finire la bottiglia di Bintang da 620 ml in un solo sorso veloce. Un uomo ha ripreso la scena mentre cercava di contenere le risate durante il video.

Il filmato mostra chiaramente la donna che guarda il mare mentre si trova in un bar affollato. Il filmato ha diviso il popolo di internet, con uno spettatore che ha commentato quanto la donna rappresenti “gli australiani standard a Bali”. Altri hanno commentato applaudendo la donna per il suo sforzo “maestoso”. “Tutti voi che non siete genitori state gettando troppe ombre su questa situazionde” ha detto un commentatore molto nervoso in difesa della donna. “Almeno lei sa dov’è suo figlio” ha scherzato qualcuno,