Shangai: un uomo uccide a coltellate due bambini fuori da una scuola elementare

Aggressione fuori da una scuola elementare di Shanghai: un uomo armato di coltello da cucina si è avvicinato all’istituto scolastico situato nel distretto centrale di Shanghai, Xuhui, e si è scagliato contro due bambini, provocandogli lesioni così gravi da ucciderli. Il 29enne ha colpito anche un altro bambino e una madre.

I due bambini feriti gravemente sono stati immediatamente soccorsi e trasportati in ospedale, ma per loro non c’è stato nulla da fare. I medici hanno dovuto constatarne il decesso. Il terzo bambino ferito e la donna invece sono attualmente ricoverati ma non sono in pericolo di vita: hanno riportato lesioni lievi. Il giovane assalitore è stato immediatamente fermato dagli agenti di Polizia e arrestato: ora dovrà rispondere dell’accusa di omicidio plurimo.