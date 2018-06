Si laurea e va dal padre muratore in cantiere per ringraziarlo dei suoi sacrifici

YYudit Romero, una giovane studentessa universitaria, non appena ha conseguito la sua laurea in Scienze dell’Educazione, ha pensato di fare una sorpresa a suo padre, un muratore che ha lavorato duramente per consentire alla figlia di raggiungere il suo sogno. La ragazza si è presentata in cantiere e lo ha pubblicamente ringraziato per i suoi preziosi sacrifici.

YYudit Romero è arrivata sul posto di lavoro, ha raggiunto il padre e gli ha mostrato la sua tesi di laurea, segno del suo sogno avveratosi. ‘È grazie a te papà e ai tuoi sacrifici, se sono riuscita a laurearmi’, il padre è scoppiato in lacrime e il video postato in rete è divenuto immediatamente virale.