Scompenso cardiaco: la campagna I love life per la cura e la prevenzione

La campagna ‘I love life. Il cuore è imprevedibile, lo scompenso no. Curarlo si può. Non lasciare andare la tua vita’, ha l’obiettivo di far conoscere l’importanza e la severità di questa patologia, per consentire a chi ne soffre, di rivolgersi tempestivamente ad uno specialista e trovare delle soluzioni che permettano di riprendere in mano la propria vita. Lo scompenso cardiaco è una patologia grave e invalidante che interessa quasi 1 milione di italiani e che causa circa 190mila ricoveri ogni anno, compromettendo pesantemente la qualità della vita di coloro che ne sono affetti. È una malattia particolarmente subdola dal momento che spesso il paziente, dopo un primo ricovero, torna a casa e, passato l’episodio acuto, si sente ‘come prima’ ed inizia a trascurare la propria condizione facendosi complice inconsapevole di una progressione silente della patologia.

Per far conoscere lo scompenso cardiaco e le armi della prevenzione, sta facendo tappa in giro per l’Italia la campagna nazionale d’informazione e sensibilizzazione ‘I love life’ di Novartis. Un’iniziativa promossa con il patrocinio dell’Associazione Italiana Scompensati Cardiaci (Aisc).

Grazie alle recenti innovazioni terapeutiche – sottolineano gli organizzatori – oggi lo scompenso cardiaco può essere curato in maniera efficace con farmaci in grado di produrre benefici clinici a lungo termine.

Studi clinici hanno dimostrato come questa nuova classe di farmaci (gli Arni) prolunghi la durata della vita con valori medi intorno ad un anno e mezzo in un soggetto di 60 anni, ma con punte fino a 2-3 anni in più rispetto alle terapie fino ad oggi disponibili.

Ed ecco un video della tappa napoletana di Io Amo Tour, con il gruppo di ballerini di tango dell’Associazione Casa del Tango di Napoli (presieduta da Domenico Castaldo) che ha danzato al ritmo del battito del cuore mentre alcune ‘cargo bike’ hanno percorso le strade della città per distribuire materiale informativo e un peluche del personaggio ‘Cino’, protagonista della campagna ‘I love life’.

In collaborazione con AdnKronos