Orlando: ordinano su Amazon e gli arrivano 30 chili di marijuana

Amazon, leader del mercato dell’E-commerce, è conosciuto e apprezzato in ogni angolo del pianeta. E’ capitato a tutti di fare almeno un ordine, ma quello che si è vista recapitare una coppia di Orlando è senza dubbio un’eccezione: quando hanno aperto il pacco che gli era appena stato consegnato dal corriere si sono accorti che il contenuto non era affatto quello ordinato. Ebbene all’interno c’erano 30 chilogrammi di marijuana. ‘Erano molto più pesanti di quello che ti aspetteresti da scatole di plastica vuote. Amiamo Amazon e facciamo un sacco di spesa su quel sito’, ha raccontato l’uomo che ha scelto di rimanere anonimo.

La donna e il suo fidanzato non appena hanno realizzato che si trovavano tra le mani 30 chili di erba hanno immediatamente chiamato la Polizia. Gli agenti hanno avviato un’indagine per capire come sia stato possibile che un carico così importante di cannabis sia finito nel pacco di quel cliente. Per il momento è stata identificata la provenienza della spedizione: un magazzino di Amazon in Massachusetts.

Can you imagine?

Amazon customers in Orlando got unexpected marijuana delivery -65-pounds! #WFTV at 6pm pic.twitter.com/yYywuKYpnU — Jeff Deal (@JDealWFTV) October 20, 2017

La donna ha spiegato che quando è arrivata la prima agente è rimasta esterrefatta: ‘All’inizio, quando la polizia se n’è andata, abbiamo avuto paura che qualcuno ci entrasse in casa, e per qualche giorno abbiamo fatto fatica a prendere sonno’.

La coppia ha cercato di contattare Amazon per capire cosa fosse realmente successo, ma l’azienda non ha saputo fornire molti dettagli, dal canto suo il colosso dell’E-commerce ha dichiarato: ‘Il nostro customer service ha collaborato direttamente con il cliente per rispondere alle sue preoccupazioni e collaborerà con le forze dell’ordine per indagare il caso, se necessario’. Infine per sdebitarsi del considerevole disagio provocato Amazon ha regalato al cliente un buono spesa da 150 dollari.