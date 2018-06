Austria, incidente ferroviario: treno deragliato, due vagoni capovolti

Incidente ferroviario in Austria: nei pressi di Voellerndorf, nella zona di Gerersdorf, un treno è deragliato e due vagoni si sono capovolti. A bordo del mezzo c’erano almeno 80 passeggeri, di cui 28 sarebbero rimasti feriti. Immediato l’intervento dei soccorritori con 14 ambulanze e 3 elicotteri, e dei Vigili del Fuoco che hanno estratto due persone dalle lamiere in gravi condizioni. Anche altre due sarebbero in condizioni serie.

Secondo il portavoce dei vigili del fuoco della Bassa Austria, Franz Resperger l’incidente ferroviario nella Bassa Austria è avvenuto questa mattina poco dopo le 7.00. Nei convogli erano presenti anche numerosi studenti. Sul posto è intervenuta anche la Polizia per effettuare tutti i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità. Al momento non sono note ipotesi riguardo alle cause del deragliamento del treno.