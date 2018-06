Il cane poliziotto che pratica la rianimazione cardiopolmonare è una star del web [VIDEO]

Poncho è un cucciolo che è stato addestrato a praticare la rianimazione cardiopolmonare. In poche ore è diventato famosissimo sul web dopo che la polizia municipale di Madrid ha twittato un video sull’account ufficiale che mostrava una simulazione di come questo bellissimo amico a 4 zampe si comporti di fronte all’imminente pericolo di morte di una persona, in questo caso un agente in servizio nel reparto di addestramento che faceva finta di avere un attacco cardiaco.

L’animale si avvicina al poliziotto apparentemente privo di conoscenza e con le zampe anteriori salta sul petto dell’uomo nel punto in cui andrebbe praticata la rianimazione cardiopolmonare. Appoggia poi il muso sul collo del suo addestratore per verificare se abbia ripreso a respirare. L’uomo poi si rialza e abbraccia riconoscente l’animale.

"Heroica" actuación de nuestro #Compañerosde4Patas Poncho, que no dudó ni un instante en "salvar la vida" del agente, practicando la #RCP de una manera magistral.

El perro es el único ser en el mundo que te amará más de lo que se ama a sí mismo- John Billings#Adopta pic.twitter.com/yeoEwPkbRc — Policía de Madrid (@policiademadrid) June 22, 2018

Il video, pubblicato il 22 giugno su Twitter, ha già raggiunto oltre un milione e mezzo di visualizzazioni. “L’eroica performance del nostro Poncho, che pratica la rianimazione in maniera magistrale” è il commento della polizia della capitale spagnola. Sul web si trovano anche altri video dove padroni di cani addestrati a praticare il massaggio cardiaco si fanno ‘salvare’ dal loro fido compagno.

Famosi sono ad esempio Deril e la sua padrona Lusy. Lui è un pastore tedesco e lei un’addestratrice che è riuscita a insegnargli la respirazione bocca a bocca.